Consument op meerdere manieren dupe van omvallen VanMoof

Consumenten zijn op meerdere manieren de dupe van het faillissement van e-bikebedrijf VanMoof. Volgens de Consumentenbond dreigen mensen die hun fiets al besteld hebben en een aanbetaling hebben gedaan, hun geld nooit meer terug te zien. En voor wie al een VanMoof heeft is het nog maar de vraag of de fiets bij gebreken nog kan worden gerepareerd.

Een woordvoerster van de Consumentenbond legt uit dat de fietsen van VanMoof erg exclusief waren. "Het is een uniek product dat door VanMoof zelf ontworpen was." Maar daardoor zitten er allemaal speciale voor het bedrijf ontwikkelde onderdelen in de fietsen verwerkt. Dat maakt reparaties moeilijk. Volgens de Consumentenbond kunnen de reparaties nu eigenlijk alleen worden uitgevoerd door KwikFit. Maar de garageketen heeft al laten weten dat de onderdelen eigenlijk op zijn. Sinds bekend werd dat de Amsterdamse elektrische fietsenmaker op omvallen stond, liep het direct storm bij KwikFit.

Klanten die nog op een bestelde fiets wachten adviseert de Consumentenbond een melding te doen bij de curator. Maar zij worden dan schuldeisers. "Helaas kom je dan achteraan in de rij te staan. Eerst moeten de Belastingdienst, het UWV en de bank betaald worden, en daarna gaat de curator kijken wat er nog over is voor bijvoorbeeld leveranciers en klanten."

Reparatie

Als je je fiets voor reparatie bij een vestiging van VanMoof had staan ten tijde van het faillissement, dan hoor je die volgens de Consumentenbond wel terug te krijgen. "Dan is die fiets al van jou. Die mag de curator dan niet verkopen voor het afbetalen van schuldeisers." Deze VanMoof-bezitters raadt de Consumentenbond ook aan om zich te melden bij de curator. Wanneer ze hun fiets terugzien, durft de bond niet te zeggen. Dat kan mogelijk even duren.

De curatoren van VanMoof waren niet bereikbaar voor commentaar.