Dit zijn de 5 slechtste luchthavens van Europa

Dacht je dat Schiphol de hel was die je in de zomervakantie liever niet meemaakt? Het kan nog veel erger, blijkt uit onderzoek van passagiersrechtenbedrijf AirHelp.

Het bedrijf vergeleek de luchthavens met de meeste vertragingen - van meer dan een kwartier - en de meeste geannuleerde vluchten. Er is gekeken naar vliegvelden met minimaal 5000 vluchten in de maand juni van dit jaar, vers van de pers dus.

Londen Gatwick

Het is bijna niet te geloven, maar ruim 54 procent van alle vluchten op Gatwick - een bekende Ryanair-luchthaven - heeft vertraging of wordt geannuleerd. Maar behoor je tot de gelukkige minderheid, dan sta je wel voor een paar tientjes in Londen. Lissabon Humberto Delgado

Ook in de prachtige Portugese hoofdstad komt met ruim 51 procent meer dan de helft van de vluchten te laat of helemaal niet aan. Kopenhagen Kastrup

Zelfs bij de doorgaans goed georganiseerde Denen heeft 50,88 procent van de vluchten vertraging of gaat niet door. Parijs Charles de Gaulle

Iedereen die er weleens vandaan vloog, weet: vergeleken met Parijs Charles de Gaulle is Schiphol een feestje. Het is dan ook na Londen Heathrow de drukste passagiersluchthaven van Europa. Maar helaas, met 50,60 procent komt meer dan de helft van de vluchten niet op tijd aan of vertrekt helemaal niet. Antalya

Ook voor de Turkse zomerbestemming moet je niet te veel haast hebben. Ruim 47 procent van de vluchten landt of vertrekt niet op tijd of wordt geannuleerd.

Hoe het dan met Schiphol zit?

Vorig jaar was het een ramp maar in juni van dit jaar ging het heel behoorlijk. Onze drukke luchthaven valt buiten de top 10. 'Slechts' 36 procent van de vluchten is vertraagd of wordt geannuleerd.