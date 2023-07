Snoep wordt heel duur door hoge suikerprijs

De prijzen van snoep en koek zijn in korte tijd met tientallen procenten gestegen als gevolg van de stijging van de suikerprijzen op de wereldmarkt, aldus het AD.

Vorige week werd er op de wereldmarkt € 1000 betaald voor 1000 kilogram suiker, wat een mijlpaal is voor handelaren. Dit is meer dan het dubbele in vergelijking met vorig jaar, als gevolg van tekorten op de wereldmarkt, waaronder de droogte in India.

De prijzen op de internationale suikermarkt hebben invloed op fabrikanten van snoep, koekjes en chocolade.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat consumenten in juni 2023 gemiddeld 13% meer betaalden voor voedingsmiddelen dan een jaar eerder. De prijs van snoepgoed steeg zelfs met bijna 21%.