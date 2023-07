Bunq en buitenlandse banken stunten met spaarrente. Wat zijn de voor- en nadelen van overstappen?

De ECB verhoogt het rentetarief komende week vrijwel zeker in haar strijd tegen de hoge inflatie. De grote commerciële banken bewegen langzaam mee, maar er zijn ook banken die dubbel zoveel spaarrente aanbieden. Is het de moeite waard om over te stappen naar Bunq of een andere Europese aanbieder?

Bunq is een kleinere bank die moeite moet doen om spaargeld aan te trekken. Zij doen dat door veel hogere spaarrentes aan te bieden dan de gevestigde namen. Terwijl de Rabobank, ING en ABN Amro sinds kort naar 1,25% zijn gestegen, heeft Bunq zijn rente deze week verhoogd naar 2,46%.

Dubbel zoveel spaarrente

Dat is een flinke slok op een borrel voor spaarders, en heeft de relatieve nieuwkomer geen windeieren gelegd. De spaartegoeden bij Bunq zijn de afgelopen vier maanden verdubbeld naar 4,5 miljard euro. Ook elders in Europa wordt er gestunt met rentetarieven. Via het platform Raisin kunnen spaarders zelfs 2,57% rente vangen op een vrij opneembare rekening bij de Zweedse Nordax Bank.

Een rekenvoorbeeld: de klant ontvangt 125 euro aan rente over een spaartegoed van 10.000 euro bij een rentepercentage van 1,25%. Maar bij een spaarrente van 2,46% (Bunq) krijg je liefst 121 euro extra. Nordax-spaarders ontvangen zelfs meer dan het dubbele in vergelijking met de grote Nederlandse aanbieders. Bunq en Nordax genieten echter minder vertrouwen dan de gevestigde namen. Wat gebeurt er als een bank omvalt?

Spreid je winstkansen

Bij Bunq en de meeste buitenlandse banken zijn de spaartegoeden gedekt tot 100.000 euro (net als bij ING, ABN Amro en Rabobank), maar de afwikkeling van een faillissement wordt waarschijnlijk door de centrale bank van het betreffende land geregeld, en niet door de Nederlandsche Bank. Dit kan lang duren en levert mogelijk extra kosten op. Ondertussen ontvang je als spaarder geen rente over het bedrag dat vaststaat. Bunq is Nederlands, dus dat probleem zal bij hen niet gaan spelen.

Heb je meer dan een ton aan spaargeld? Zorg dan dat je het geld verspreidt over meerdere rekeningen. De depositogarantie geldt per bank. Dat betekent dat je meerdere keren van de spaargarantie gebruik kunt maken.