Stuur jij veel kleding terug? Kijk uit voor de zwarte lijst

Er zijn mensen die hun online aankopen bijna nooit terugsturen naar de winkel. Maar je hebt ook lieden die standaard twee of drie kledingmaten aanschaffen en alleen de goed zittende kleding houden. Of nog erger: schoenen of kleding één keer dragen voor een speciale gelegenheid en dan alsnog retourneren.

Hoor jij bij de tweede groep, dan moet je oppassen: voor je het weet sta je op een zwarte lijst en mag je helemaal niks meer kopen bij webshops. Dit overkwam een gebruiker van het Radar-forum, die zich afvroeg of dit eigenlijk wel mag zonder waarschuwing.

“Ja, dat mag. Een klant hoeft niet te kopen en een verkoper hoeft niet te verkopen. Een verkoper mag dus zeker weigeren.”, zegt hoogleraar e-Commerce Cor Molenaar tegen Radar. “Als je teleurgesteld bent over een artikel dan stuur je het terug en dat is logisch. Maar dit moet wel binnen de perken blijven. Er zijn ook gevallen waar gedragen kledingstukken terug worden gestuurd. Dan vind ik dat je mag zeggen ‘tot hier en niet verder’. Dus zo’n zwarte lijst vind ik een uitstekend idee.”

De webshop waar de Radar-forum gebruiker zijn kleding bestelde, liet ook duidelijk weten in hun privacy statement: “Afhankelijk van het aantal retouren over de afgelopen twee jaar, beoordelen wij op geautomatiseerde wijze welke bestel- en betaalmogelijkheden jij aangeboden krijgt.” Maak het dus niet te bont, want voor je het weet sta je op de zwarte lijst (en wie weet delen bedrijven de naam- en adresgegevens wel met elkaar, dan ben je nog verder van huis).