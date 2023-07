ABN AMRO: niet eerder zoveel Duitse toeristen naar Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal Duitse toeristen dat naar Nederland komt voor vakantie is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens ABN AMRO, dat onderzoek deed naar Nederlandse vakantieparken en campings, wordt dit jaar zelfs een historisch hoogtepunt bereikt. Zo is het aantal vakantievierende Duitsers in ons land in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode tien jaar geleden. Ook in vergelijking met vorig jaar steken meer Duitsers de grens over voor hun vakantie. In de periode tot en met mei gaat het om een stijging van 44 procent, meldt ABN AMRO. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat in de eerste maanden van 2022 nog verschillende coronamaatregelen van kracht waren in Nederland. Daaronder viel bijvoorbeeld het hebben van een coronatoegangsbewijs voor restaurants. De bank merkt dat er verschillen zijn in hoe vakantielocaties profiteren van de toestroom van Duitse toeristen. Zo stijgt de omzet van campings vooral door het hogere aantal boekingen, vakantieparken hebben meer inkomsten als gevolg van prijsstijgingen. ABN AMRO stelt verder dat de vakantieparken voor wat betreft boekingen last hebben van concurrentie van sites die particuliere woningen verhuren. Vooral vakantieparken waar de accommodaties verouderd zijn staan onder druk, aldus de bank. Meerdere plekken Volgens ABN AMRO kan het vakantieparken helpen om in te zetten op flexibele annuleringsvoorwaarden en energiezuinige accommodaties. Ook voor de periode buiten het hoogseizoen. "Door verouderde accommodaties te vervangen door duurzame vakantiehuisjes dalen de energiekosten", legt sectorbankier bij ABN AMRO Stef Driessen uit. "Deze kosten zetten de marges in de parken het meest onder druk en kunnen niet altijd worden doorberekend. Investeren in duurzamere accommodaties krijgt dan ook meer aandacht." Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) constateerde eerder al dat Nederland onverminderd populair is bij inwoners van Duitsland. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de grootste groep toeristen uit dat land, goed voor 28 procent van de internationale gasten. Volgens het NBTC verblijven Duitsers langer en op uiteenlopende bestemmingen, waardoor meerdere plekken in ons land profijt hebben van toerisme. Ook geven ze gemiddeld relatief meer geld uit tijdens een vakantie.