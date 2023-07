‘Veehouderij veroorzaakt € 9 miljard schade per jaar’

De intensieve veehouderij in Nederland veroorzaakt jaarlijks minstens € 9 miljard aan schade aan gezondheid en het milieu. Dat is miljarden euro's meer dan gedacht. Dat schrijft het FD.

Deze kosten komen niet terecht bij de veehouders, de samenleving draait op voor de schade met hogere zorguitgaven en schoonmaakkosten van het milieu. Dit constateert econoom Max van der Sleen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).

VJan van der Sleen is voormalig directeur van het Nederlands Economisch Instituut en adviesbureau Ecorys. Volgens hem bedraagt de toegevoegde waarde van de veeteelt €3 miljard, berekend op basis van cijfers van Wageningen Economic Research. Echter, de maatschappelijke schade van de intensieve veehouderij is drie keer zo hoog als de economische opbrengst. Samen met Johan Vollenbroek van MOB concludeert Van der Sleen dat Nederland beter af is zonder intensieve veehouderij, omdat dit beter is voor de welvaart van het land.