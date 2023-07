‘Belastingontwijking via Nederland nam niet af, maar verdubbelde’

De belastingopbrengsten die andere landen hebben misgelopen door belastingontwijking via Nederland zijn in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2018, het meest recent jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, ging het om $ 51 miljard, meldt Tax Justice Network. Twee jaar eerder liepen de gedupeerde landen door Nederland $ 19,4 miljard mis, aldus de non-gouvernementele organisatie. Dat schrijft het FD.

Overheden lopen wereldwijd jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan belastinginkomsten mis als gevolg van belastingontwijking. Volgens een organisatie die belastingontwijking bestrijdt, gaat het om maar liefst 472 miljard dollar (427 miljard euro) per jaar. Rijke individuen dragen hieraan bij door hun geld elders onder te brengen, waardoor er jaarlijks 171 miljard dollar aan belastingverlies ontstaat. Bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de schade, omdat zij elders winst maken en dit niet opgeven, wat leidt tot een verlies van 301 miljard dollar aan belastinginkomsten.

De stijging van belastingontwijking via Nederland is opvallend. Het voormalige kabinet had aangekondigd de fiscale wetgeving te willen aanscherpen om het land minder aantrekkelijk te maken als tussenpersoon in omstreden belastingconstructies. Als de cijfers kloppen, lijkt het er echter op dat het tegenovergestelde is gebeurd.