Probleempje voor Elon Musk: Facebook-moeder Meta heeft rechten op naam X

De naamswijziging van Twitter naar X levert eigenaar Elon Musk mogelijk een probleem op. De merknaam X is namelijk in handen van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Die legde het merk al in 2017 vast voor onder meer het streamen van video, een sociaal netwerk en het aanbieden van een marktplaats. Dat zijn allemaal zaken waar Musks X zich mee bezighoudt of mee bezig wil houden.

Het lijkt er overigens niet op dat Meta de naam X actief gebruikt. Het is ook niet duidelijk of dat bedrijf stappen tegen Musk gaat ondernemen.

De naamswijziging van Twitter werd maandag voortgezet toen Musk de naam van het sociale netwerk dat hij in oktober kocht van de gevel van het hoofdkantoor liet verwijderen. Ongeveer tegelijkertijd legde de miljardair de redenering achter de verandering uit. "Dit is niet zomaar een bedrijf dat van naam verandert, maar hetzelfde blijft doen", schreef hij op X. "De naam Twitter was logisch toen het alleen om berichten van 140 tekens ging die heen en weer werden gestuurd, zoals kwetterende vogels."

Klachtenregen

Maar Musk heeft met X meer voor ogen. Communicatie, multimedia en "de mogelijkheid om al je financiële zaken te doen" moeten samenkomen in de 'alles-app' die Musk wil bouwen.

Maar voor klanten in zo'n superapp bankzaken gaan doen, zullen ze het bedrijf wel moeten vertrouwen. Veel mensen klagen dat Twitter sinds de overname door Musk minder veilig is geworden en adverteerders liepen weg omdat ze hun reclames niet naast berichten willen zien met inhoud die wat hun betreft controversieel is.

Waardevernietiging Twitter

De waarde van het merk Twitter, dat werkwoorden als tweeten en retweeten opleverde, kreeg door alle ophef al een flinke knauw. Adviesbureau Brand Finance schat de waarde van het merk Twitter op 4 miljard dollar in. Maar dat is al een derde minder dan het was voor Musk het bedrijf kocht. Andere analisten denken dat de overstap naar de naam X tot wel 20 miljard dollar aan waarde heeft vernietigd.

Analisten en adviesbureaus zien de naamswijziging dan ook veelal als een fout. Ze wijzen erop dat Twitter een van de herkenbaarste merken ter wereld was. Zo noemt Allen Adamson van merkenadviseur Metaforce de wijziging "volledig irrationeel vanuit een zakelijk en een merkenoogpunt". Hij bestempelt de verandering als een "egobeslissing" van Musk.

Samenhang

Maar analisten van Insider Intelligence wijzen erop dat de merknaam Twitter al sterk verbonden was geraakt met 'het merk Musk'. "Met of zonder X was al veel van de merkwaarde verloren gegaan bij gebruikers en adverteerders."