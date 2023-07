Shell ziet winst sterk dalen, koopt voor 3 miljard eigen aandelen

Shell heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst sterk zien dalen in vergelijking met een jaar eerder, vooral als gevolg van de gedaalde olie- en gasprijzen en lagere inkomsten uit de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Verder kondigde het Britse bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aan.

De nettowinst van Shell bedroeg 3,1 miljard dollar. Dat was 8,7 miljard dollar in de eerste drie maanden en 18 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. De totale omzet bedroeg 76 miljard dollar, tegen 89 miljard dollar een kwartaal eerder en 103 miljard dollar vorig jaar.

Vorig jaar boekte Shell nog recordwinsten omdat toen werd geprofiteerd van de sterk gestegen gasprijzen en de grote onrust op de gasmarkt door de oorlog in Oekraïne. Inmiddels zijn de prijzen weer fors gedaald. Daardoor behaalde Shell ook minder inkomsten uit de gashandel. Het bedrijf had in een update eerder deze maand al gezegd dat die inkomsten zouden afnemen.

Shell, sinds begin dit jaar geleid door topman Wael Sawan, wil het nieuwe aandeleninkoopprogramma voor het einde van het derde kwartaal van dit jaar afronden. Daarna moet voor nog eens minimaal 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen worden ingekocht. Verder verhoogt Shell zijn kwartaaldividend.