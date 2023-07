ECB verhoogt rente opnieuw, naar hoogste niveau ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Die gaat een kwart procentpunt omhoog tot 3,75 procent en dat is het hoogste niveau in het bestaan van de ECB. In 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog.

De ECB bepaalt sinds 1999 de rente in de eurozone. De centrale bank is sinds midden vorig jaar de rente aan het verhogen nadat de inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen de hoogte in was geschoten. De rente ging sindsdien in negen stappen van -0,5 procent naar 3,75 procent.