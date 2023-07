De grootste prijsverhogingen in de winkel lijken voorbij

De grootste prijsverhogingen in de detailhandel lijken na een lange periode van stevige inflatie achter de rug, meldt het FD. Winkels verlagen de prijzen van sommige producten zelfs alweer. Het gaat onder meer om textiel en kaas.

Zo gaan bij discountketen Action de prijzen van sokken, toiletpapier en andere basisartikelen omlaag. Het bedrijf ziet voor het eerst in drie jaar de prijzen van veel grondstoffen dalen. Dat geldt ook voor transportkosten. "Daarom voeren we over het hele assortiment de komende periode prijsverlagingen door", zegt ceo Hajir Hajji.

Ward van der Stee, sectoranalist retail bij ABN Amro, ziet vooral de prijzen dalen van producten die tijdens de pandemie schaars waren. "Denk aan fietsonderdelen en spelcomputers. De vraag daarnaar is gedaald en de tekorten zijn gedaald, en dat zie je terug in de marktprijzen." Van der Stee verwacht geen algehele daling van het prijspeil, wel vindt hij het aannemelijk dat veel prijzen stabiliseren.