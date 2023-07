IMF sluit deal met Argentinië over 7,5 miljard dollar aan steun

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat Argentinië voor 7,5 miljard dollar aan leningen verstrekken. Dat geld is bedoeld om het noodlijdende land economisch gezien op de been te houden nu Argentinië in aanloop naar de verkiezingen in het najaar waarschijnlijk weer een turbulente periode tegemoet gaat.

Het IMF heeft in een verklaring bevestigd dat er een akkoord over de steun is bereikt met de regering van vertrekkend president Alberto Fernández. Het overmaken van het geld gebeurt waarschijnlijk ergens in de tweede helft van augustus als het bestuur van het kredietfonds formeel goedkeuring heeft gegeven.

Een en ander betekent dat het geld niet beschikbaar zal zijn vóór de belangrijke voorverkiezingen die Argentinië op 13 augustus houdt. Het zal ook niet op tijd komen voor de regering om 2,6 miljard dollar terug te betalen die de Argentijnen aan het IMF verschuldigd zijn uit een eerdere lening. Het geld dat daarvoor nodig is moet Argentinië dus nog ergens anders vandaan halen.

Economische problemen

"Het is heel goed nieuws", reageerde minister van Economische Zaken Sergio Massa, die onderhandelde met het IMF en zich tevens kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap bij de verkiezingen in oktober. "Hierdoor kunnen we deze tweede helft van het jaar die duidelijk in het teken staat van de verkiezingen, wat soms voor onzekerheid of twijfel zorgt, met veel meer rust doorkomen."

Argentinië gaat al jaren gebukt onder tal van economische problemen, waaronder een torenhoge inflatie. Met het IMF is vorig jaar al een leningenprogramma afgesproken met een totale waarde van 44 miljard dollar. Dat pakket werd echter niet in een keer uitgekeerd, maar het IMF en Argentinië onderhandelen telkens over onderdelen ervan. De volgende beoordeling zal naar verwachting in november plaatsvinden.

Verwachting te hervormen

De nieuwe deal betekent ook dat er van de Argentijnse overheid verdere stappen worden verwacht om het land te hervormen, iets waartoe het land de laatste tijd niet voldoende in staat bleek. "De economische situatie van Argentinië is zeer uitdagend geworden", geeft het IMF aan. "Belangrijke programmadoelen tot en met eind juni werden niet gehaald vanwege de groter dan verwachte impact van de droogte, evenals ontsporingen en vertragingen in het beleid."