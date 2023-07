Inflatie verder gedaald

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen, is in juli verder afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. De inflatie kwam deze maand uit op 4,6 procent. Het doel - de inflatie onder de 2 procent krijgen - komt in zicht.

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkelingen van energie inclusief motorbrandstoffen, die verder daalden (21,6 procent in juli 2023 tegenover 16,3 procent in juli 2022). De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe.