Rabobank-econoom: inflatie zal nog flink verder afkoelen

De inflatie zal naar verwachting nog flink verder afkoelen. Dat heeft te maken met de dalende prijzen voor energie, zegt Rabobank-econoom Stefan Groot. De prijzen voor voeding echter, en daarmee voor boodschappen, zullen volgens hem nog niet snel naar beneden gaan, maar eerder stabiliseren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde maandagochtend op basis van een eerste schatting dat de prijzen in de maand juli met 4,6 procent op jaarbasis zijn gestegen. Daarmee is de inflatie weer verder afgekoeld, nadat deze in juni nog uitkwam op 5,7 procent. De voedselprijzen daarentegen liggen nog relatief hoog. Die gemiddelde prijstoename bedroeg in juli 11,6 procent, tegen 12,6 procent in juni. Die prijsstijgingen op jaarbasis zullen geleidelijk verder afnemen, verwacht Groot. Tot 1,2 procent volgend jaar. "Maar de verwachting is niet dat de prijzen gaan dalen. De gestegen kosten voor inkoop en grondstoffen zijn inmiddels verwerkt in de supermarktprijzen voor consumenten. Maar de marges blijven wel onder druk staan, ook al is de piek van prijsstijgingen voorbij." Kerninflatie Daar komt bij dat de zogeheten kerninflatie volgens Groot "hardnekkig" blijft. Dat is het inflatiecijfer dat is gecorrigeerd voor sterk schommelende prijzen van energie en voeding. "Voor dit jaar bedraagt de kerninflatie 7 procent, voor volgend jaar is de verwachting dat deze afneemt tot 3,6 procent. Maar dat is nog altijd fors hoger dan de doelstelling van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank", aldus Groot. De inflatiedoelstelling van de ECB ligt op 2 procent. Maar de huidige inflatie in de eurozone ligt daar nog altijd ver boven, meldde het Europees statistiekbureau Eurostat maandagochtend. In juli kwam die uit op 5,3 procent. Met name de consumentenprijzen voor voeding, alcohol en tabak in het eurogebied stijgen nog altijd hard in prijs.