Van Moof mogelijk overgenomen door Amerikaanse hippe brekebeen

Het Amerikaanse bedrijf micromobility.com werkt aan een bod op de failliete Amsterdamse e-bikefabrikant VanMoof.

Het bedrijf is - net als wijlen Van Moof - vol hippe, goede bedoelingen: 'Deze potentiële overname maakt deel uit van onze langetermijnstrategie om ons leiderschap in micromobiliteit te consolideren en onze portfolio van oplossingen te diversifiëren', aldus CEO Salvatore Palella in een verklaring. 'De sterke merkreputatie van VanMoof, de innovatieve technologie en zijn unieke abonneemodel past perfect bij onze visie op de toekomst van stedelijk vervoer.'

Maar het staat aan de rand van de afgrond. Micromobility is een Italiaans-Amerikaans bedrijf dat elektrische steps en e-bikes produceert. Het concern heeft sinds twee jaar een notering aan de Nasdaq. Van de allereerste koers van $ 495,50 is nog maar 81 dollarcent over. Daarmee heeft het bedrijf een beurswaarde van minder dan $ 8 miljoen. Dat betekent dat 98 procent van de waarde is verdampt.