Europese gasimport zakt tot laagste niveau sinds 2021

De Europese invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is gezakt tot het laagste niveau sinds november 2021. Vorig jaar nam de gasimport nog sterk toe doordat Rusland de gaskraan naar Europa steeds verder dichtdraaide na de invasie in Oekraïne. De lng-leveringen aan Europa daalden in juli met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 8,6 miljoen ton, volgens gegevens verzameld door persbureau Bloomberg. De afname valt samen met een forse daling van de gasprijs in de regio. Zo werd de brandstof in die periode ruim 80 procent goedkoper. Door de prijsdaling is het minder aantrekkelijk geworden om gas te leveren aan Europa. Handelaren in lng kiezen er dan ook voor om leveringen naar Azië te sturen of te wachten tot de tarieven weer stijgen. In 2022 nam de invoer van lng in Europa nog met meer dan 60 procent toe om het verlies aan Russische gasleveringen goed te maken. Door meer gas te importeren wist Europa een gevreesde energiecrisis afgelopen winter te voorkomen. De Europese gasvoorraden zitten momenteel ook nog altijd voller dan normaal gesproken voor de tijd van het jaar door de zwakker dan verwachte vraag naar gas. Mogelijk zal de gasprijs in de komende maanden wel weer stijgen in aanloop naar het stookseizoen komende winter.