Dit is hoeveel de gemiddelde Nederlander per maand spaart. Is onze buffer groot genoeg?

In de meeste kringen is het niet chic om te praten over het salaris dat je verdient of de hoeveelheid spaargeld dat op de bank staat. Toch zijn we maar wat benieuwd naar de financiële situatie van de ander. Laten we eens kijken hoeveel de gemiddelde Nederlander per maand spaart.

Het cliché dat Nederlanders zuinig zijn, is gedeeltelijk waar. Uit onderzoek blijkt echter dat we niet veel zuiniger zijn dan inwoners van omringende landen. We sparen gemiddeld ongeveer 6,5 procent van ons netto salaris, blijkt uit cijfers van het CPS en CPB. Dit is minder dan de 10 procent die het NIBUD adviseert. Maar wat is dat omgerekend in harde euro's?

Het brutosalaris ligt in Nederland op gemiddeld op 3078 per maand. Dat komt neer op ongeveer 2544 euro netto. Gemiddeld sparen Nederlanders dus 165,36 euro per maand. Als Jan Modaal de 10 procent-regel van het NIBUD zou hanteren, kom je uit op 254,40 euro spaargeld per maand.

Het is niet nodig om een duidelijk doel te hebben om voor te sparen. Een buffer is belangrijk om eventuele financiële tegenslagen, zoals een kapotte koelkast, auto, onvoorziene tandartskosten of een reparatie aan het huis op te kunnen vangen. Je zult een stuk beter slapen, wetende dat je niet 'paycheck-to-paycheck' leeft.

Wil je weten hoe hoog volgens het NIBUD jouw persoonlijke financiële buffer zou moeten zijn? Doe dan HIER de Buffer Berekenaar.