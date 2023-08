Huizenbemiddelaar Pararius verdraait de cijfers. Huurprijzen dalen juist hard

De vierkante meterprijs voor kale huur gecorrigeerd voor inflatie daalt stevig, blijkt uit analyse van onderzoeksplatform Pieken en Dalen. Deze uitkomst is in strijd met de boodschap van Pararius, de grootste huizenbemiddelaar van Nederland. Journalist Stefan van Teije legt uit wat er aan de hand is.

Pieken en Dalen brengt maandelijks een nieuwsbrief uit over de staat van de Nederlandse woningmarkt, en gebruikt daarbij alle relevante data waar zij hun handen op weten te leggen. “Pararius is erbij gebaat dat er een grote(re) vrije huursector bestaat met het liefst tijdelijke bewoning, want dan worden er meer woningen aangeboden op het platform en verdient het bedrijf meer geld. Het is daarom belachelijk dat er geen onafhankelijke data over huren beschikbaar is”, schrijft Van Teije op Twitter.

“Iedere redactie zou iemand moeten hebben die met data overweg kan. Woningnieuws kwam met deze grafiek nadat zo'n beetje alle media de commercieel belanghebbende Pararius citeerden met 'de huren stijgen'. Ze daalden, zeker gecorrigeerd voor inflatie. Lees onze nieuwsbrief.”

Pieken en Dalen is een initiatief van journalisten Stefan van Teije en Jasper du Pont. Alle nieuwsbrieven zijn HIER (op hun substack-pagina) terug te lezen.