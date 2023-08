Woningen huizenbeleggers veel minder waard door stijgende rente

Beleggers in Nederlandse woningen zien voor het eerst in tijden de waarde van hun huizen langdurig hard dalen. Door de gestegen rente moesten vastgoedbeleggers Vesteda en Eres in de eerste helft van dit jaar opnieuw tot honderden miljoenen euro's afschrijven op hun huurhuizen, schrijft het FD.

'Als je een jaar terugkijkt, dan is er heel veel veranderd en het is ook heel hard gegaan', zegt chief financial risk officer Frits Vervoort van de institutionele vastgoedbelegger Vesteda tegen de krant. Die moest het afgelopen halfjaar € 700 miljoen afschrijven. 'De gestegen rente heeft een enorm effect op je waarderingen. Wij verwachten nog wel een langere periode van cooling down en kleinere afwaarderingen.'

Voor de grootste huizenbelegger Vesteda was de waardedaling de tweede op rij. De belegger zag de waarde van zijn 28.000 huurwoningen eind vorig jaar al dalen door de hogere rente. De waarde van het bezit is in een jaar tijd met € 1,3 miljard gedaald naar € 8,8 miljard eind juni.