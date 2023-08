Farmers Defence Force overweegt oprichting politieke partij

Farmers Defence Force (FDF) overweegt de politiek in te gaan, zegt voorman Mark van den Oever. "Er is een leegloop geweest in Den Haag en dat is een goeie zaak. Nu is het de vraag: hoe gaan we dit in klinkende munt omzetten. We hebben verschillende ideeën over de koers van FDF op een rij gezet. En wij hebben politieke mogelijkheden gekregen", zegt Van den Oever in een vlog. Die mogelijkheden wil de voorman van de boerenactiegroep volgende week maandag bespreken tijdens een algemene ledenvergadering in Nijkerk. "Er liggen mogelijkheden open nu, iedereen kan een partij beginnen. Ik kan er verder nog geen uitspraken over doen. We gaan eerst alle opties bespreken met onze leden", zegt Van den Oever in een toelichting.