AAA-status: Nederland wat betreft kredietwaardigheid in select gezelschap

Nederland behoort tot een selecte groep van landen die bij alle grote beoordelaars de hoogste kredietstatus heeft. Fitch, Moody's en Standard & Poor's (S&P) houden bij of een land in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Welke tien landen dragen het AAA-predicaat?

De ratings lopen van AAA (zeer betrouwbaar) tot D (failliet). Hoe beter het predicaat, hoe makkelijker een land geld kan lenen op de kapitaalmarkt tegen een relatief lage rente. Alleen in 2013 verloor Nederland zijn AAA-status bij S&P vanwege tegenvallende economische verwachtingen. Enkele jaren later waren de felbegeerde drie A's weer een feit.

Selecte club van 10 landen

Er staan vooral Europese landen bovenaan in de lijstjes van de grote kredietbeoordelaars. Naast Nederland zijn dat Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Ook Zwitserland en Luxemburg staan er uitstekend op. Het Aziatische Singapore en Australië maken de top tien compleet.

De Verenigde Staten werden afgelopen week door Fitch gedegradeerd naar AA+ vanwege de exponentieel oplopende staatsschuld en de politieke heibel die er was over het ophogen van het schuldenplafond. Maar het kan nog veel erger. Landen als Venezuela, Argentinië, Libanon, Sri Lanka, Suriname en Wit-Rusland zijn feitelijk failliet verklaart omdat zij hun betalingsplichten bij de schuldeisers niet nakomen.

“Het grote vertrouwen bij de grote kredietbureaus laat zien dat we in Nederland nog steeds goed op de centen letten”, zegt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro tegen De Telegraaf. “De schuldenratio in ons land ligt ook een stuk lager dan in de VS.” Toch blijven de zorgen over het uitbreken van een nieuwe Europese staatsschuldencrisis altijd sluimeren.