Vrachttrein ontspoord in Gotthardtunnel, transport ligt stil

Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland zal zeker tot volgende week woensdag middernacht stilliggen vanwege een ontspoorde goederentrein. Daarmee wordt een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en zuiden van Europa geblokkeerd. Het gaat om de zogenoemde Gotthard-Basistunnel die in 2016 in gebruik werd genomen. De tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen heeft een lengte van 57 kilometer en is daarmee de langste ter wereld. De tunnel verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en de industriegebieden in Duitsland met die in Noord-Italië en de haven van Genua. De Zwitserse spoorwegen (SBB) zijn momenteel voor beide richtingen aan het kijken naar omleidingen voor treinen. Passagierstreinen kunnen via de zogenaamde panoramaroutes door de bergen, maar daardoor zal de reistijd wel met een uur worden verlengd. Ook kan vrachtverkeer via die routes worden omgeleid, maar dan zijn wel extra locomotieven nodig vanwege de hoogteverschillen, aldus de SBB. De ontsporing vond donderdagmiddag plaats. Er zijn geen gewonden gevallen en de oorzaak is nog onbekend. De schade wordt momenteel onderzocht, maar volgens een woordvoerder van de SBB is die aanzienlijk.