Bondskanselier Scholz: statistieken helpen tegen nepnieuws

Onafhankelijke en goed onderzochte statistieken vormen een belangrijk middel om nepnieuws te bestrijden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft dat vrijdag gezegd bij een bezoek aan het Duitse nationale statistiekbureau Destatis in Wiesbaden. Destatis viert dit jaar zijn 75-jarige bestaan. Scholz verklaarde dat betrouwbare statistieke gegevens "rationaliteit en realiteit" bieden omdat "je niet zomaar kan claimen dat de lucht groen is als die blauw is". Bij zijn bezoek bedankte hij de werknemers van Destatis voor hun werk dat volgens Scholz niet alleen voor de economie, maar ook voor de politiek, wetenschap en maatschappij van belang is. Het hoofd van Destatis, Ruth Brand, zei dat de "professionele en politieke onafhankelijkheid van het statistiekbureau de belangrijkste troefkaart is in de strijd tegen desinformatie en fake news". Volgens haar heeft "democratie feiten nodig en hebben feiten democratie nodig". Destatis is vergelijkbaar met het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).