Britse toeristen verbijsterd: Italiaanse bar rekent 2 euro om broodje doormidden te snijden

Voor niets gaat de zon op, moet de uitbater van een Italiaanse bar in de buurt van het Comomeer hebben gedacht: voor het doormidden snijden van een broodje vroeg hij 2 euro. Tot grote verbijstering van de twee Britse toeristen die de rekening voorgeschoteld kregen.

“We waren met z’n tweeën en hadden gevraagd om het broodje doormidden te snijden zodat we het konden delen”, schrijven ze in een review op TripAdvisor. “Uiteindelijk moesten we daarvoor extra betalen. Ongelooflijk, maar waar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in Italië of welke plek ter wereld dan ook.”

Eigenaar van Bar Pace, Cristina Biacchi, vindt het logisch om de Britten te laten betalen voor het hanteren van een broodmes. “Extra verzoeken kosten geld”, reageert ze in La Repubblica. “We moesten twee borden gebruiken in plaats van één, waardoor de tijd om ze af te wassen verdubbelde. We hadden ook twee placemats nodig. Daarnaast was het niet zomaar een broodje: er zaten ook frietjes tussen. Het kostte ons dus wel degelijk meer tijd om het in twee te snijden”, vertelt ze.