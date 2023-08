Bloed, schimmel en heel veel beestjes: het smerigste hotel van Amsterdam

Patricia (29) en Pascal (35) Nauer uit het Zwitserse Einsiedeln kwamen afgelopen januari naar Amsterdam. Ze gingen naar het New Century Hotel in Osdorp. Bij de deur hing al een enorme stank. Pascal Nauer tegen Het Parook: “We dachten: vooruit, laten we de kamer bekijken. Daarna wilden we eigenlijk het liefste meteen al weg.”

Uit de wand hing een losse stroomkabel, rond de raamkozijnen zat schimmel, ook een vensterbank stond bol van de schimmel. Daar was provisorisch iets overheen geplakt. Gaten en scheuren in de wanden, smurrie in de douche – samen met nog twee sokken van de vorige gasten. Die hadden ook nog allemaal resten McDonald’s onder het bed achtergelaten.

Patricia: “In de gang zat een bloedvlek alsof een vrouw een kind gebaard had. We hebben ons beklaagd bij de balie, want we hadden nota bene een luxe kamer besteld. Toen kregen we een fles wijn. Dat was het.”

De recensies van het hotel hadden hen kunnen waarschuwen. Het hotel heeft royaal het laagste cijfers van alle Amsterdamse hotel.

De reviews zijn om tijdens het lezen al jeuk van te krijgen. De terugkerende klachten: bedwantsen, steeds weer bedwantsen. Verder veel ranzige vlekken in het tapijt, kapotte spullen zoals de televisie of een nachtlampje dat kortsluiting veroorzaakt, vuil beddengoed van de vorige gast, niet schoongemaakte badkamer en toilet, kamers zonder ventilatie en een weeïge schimmellucht, een douchekop die uit de muur hangt, extra kosten voor nieuw, schoon beddengoed of zeep, ongeïnteresseerd tot zelfs agressief personeel. Samengevat: onbewoonbaar en extreem onhygiënisch.

De Duitse vakantie-ombudsman vond het hotel na inspectie zo gruwelijk dat het Duitse publiek is gewaarschuwd ver uit de buurt te blijven. Het is noch de tv, noch Het Parool gelukt commentaar van het hotel te krijgen.