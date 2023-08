Vandebron legt klanten met zonnepanelen heffing op

Energiebedrijf Vandebron gaat klanten met zonnepanelen een heffing opleggen van gemiddeld 10 tot 20 euro per maand, schrijft de Volkskrant. De verwachting is dat veel andere leveranciers dat voorbeeld snel zullen volgen.

Voor nieuwe klanten geldt de regeling per direct, zo maakt Vandebron vandaag bekend. Hoe hoog de heffing is, hangt af van de hoeveelheid energie die klanten jaarlijks aan het net terugleveren op zonnige momenten. De ruim 70 duizend bestaande klanten met panelen zullen er bij de eerstvolgende herziening van hun tarieven mee te maken krijgen. Voor de tienduizenden klanten met variabele contracten zal dat al per 1 oktober zijn. Klanten zonder panelen zullen bij Vandebron vanaf dat moment relatief gunstige stroomtarieven betalen.

"We doen dit omdat het eerlijk is dat mensen met zonnepanelen meer betalen voor de kosten van het groeiend aantal panelen in Nederland", zegt financieel directeur Kim Verdouw van Vandebron. "Maar ik wil benadrukken dat het zowel voor de energietransitie als financieel voor mensen goed blijft om zelf zonne-energie op te wekken."