Japanse economie groeit verrassend hard dankzij export

De economie van Japan is in het tweede kwartaal verrassend hard gegroeid. Dat was vooral te danken aan een opleving van de export van onder andere auto's. Ook bezochten meer toeristen het Aziatische land. Maar consumenten in de op twee na grootste economie van de wereld gaven minder uit.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Japan steeg van april tot en met juni met 1,5 procent. Dat is veel meer dan de 0,8 procent die door persbureau Reuters gepolste economen in doorsnee hadden verwacht. Het is de sterkste groei sinds het het slotkwartaal van 2020.

Autofabrikanten wisten te profiteren van de goedkopere yen, die gunstig is voor de verkopen aan het buitenland. Daarnaast verwelkomde Japan meer buitenlandse toeristen, na het opheffen van veel coronabeperkingen voor reizigers vorig jaar. Hierdoor steeg de export met 3,2 procent.

Consumentenuitgaven

Japanse huishoudens gaven juist 0,5 procent minder uit. Hogere prijzen schrokken Japanners af bij aankopen van huishoudelijke apparaten en voedingsmiddelen. Consumentenuitgaven zijn goed voor de helft van het bbp van Japan.

Kenners waarschuwen daarom dat het groeicijfer geflatteerd is. "De belangrijkste factor was een daling van de import. Dat betekent niet dat de Japanse economie sterk herstelt", zegt econoom Takumi Tsunoda van het Shinkin Central Bank Research Institute.