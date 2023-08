Bijna nergens is AliExpress zo populair als in Nederland

Na decennialang geprofiteerd te hebben van goedkope producten uit China wil het Westen nu minder afhankelijk worden van de Aziatische reuzestaat. Je zou denken dat Nederlanders daar graag aan meewerken, maar ondertussen kopen we ons nog altijd suf op AliExpress, meer dan de meeste andere landen.

We maken AliExpress graag belachelijk om de goedkope troep die er te koop is, maar kennelijk houden we er ook van. Het is het derde populairste verkoopplatform in ons land. Bijna 30 procent van de Nederlanders kocht het afgelopen jaar iets op AliExpress. Alleen bij de Spanjaarden is de Chinese retailsite nog populairder: 38 procent kocht er in de afgelopen twaalf maanden minstens één product. Ter vergelijking: in Zweden, de VS en Duitsland blijft het aandeel beperkt tot 7 tot 11 procent.