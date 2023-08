Gasprijs daalt licht dankzij grote wintervoorraden in Europa

De Europese gasprijs ging vrijdag licht omlaag na de eerdere stijgingen deze week. De daling werd ingezet nadat was gebleken dat de Europese opslagfaciliteiten voor de brandstof al bijna vol zitten voor de winterperiode. Ondanks de daling koerst de gasprijs wel af op een derde stijging op weekbasis op rij. Dat laatste heeft te maken met zorgen over nieuwe stakingen bij verschillende gasfaciliteiten in Australië, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam daalde de prijs vrijdag rond 11.00 uur met 0,6 procent tot 36,60 euro per megawattuur. Eerder op de ochtend steeg de Europese gasprijs nog met 1,8 procent tot 37,50 euro. Bij drie installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië, die worden geëxploiteerd door Chevron en Woodside Energy Group, dreigt te worden gestaakt als de vakbondsonderhandelingen geen resultaat opleveren. Volgens de Offshore Alliance, een groep die twee grote vakbonden vertegenwoordigt, zullen werknemers van de gasfaciliteiten van Chevron vrijdag al beginnen met stemmen over vakbondsacties. Als de export van lng vanuit Australië naar Aziatische afnemers wordt verstoord kunnen die klanten gaan kijken naar alternatieven, wat meer concurrentie kan betekenen voor Europese lng-afnemers. Dat kan dan weer zorgen voor een prijsopdrijvend effect. Handelaren wegen deze leveringsrisico's af tegen de hoge voorraden in Europa. Volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe zijn de gasopslagen voor iets meer dan 90 procent gevuld. Dat is een record voor de tijd van het jaar. De Europese Unie streefde ernaar om dat niveau pas op 1 november te bereiken. Toch zijn de hoge voorraden mogelijk niet voldoende om de regio de winter door te helpen. De voorraden zijn namelijk niet bedoeld om de volledige gasbehoefte van de EU-landen tijdens de wintermaanden te garanderen. Het winterseizoen voor gas in de regio loopt formeel van oktober tot en met maart. Als de opslagfaciliteiten helemaal vol zitten, zijn de voorraden voldoende om de EU voor ongeveer negentig dagen van gas te voorzien bij een gemiddelde vraag. De gasvoorraden kunnen echter snel uitgeput raken wanneer Europa te maken krijgt met een zeer koude winter. De gasvoorraden verschillen ook per land. Landen als Duitsland, Nederland en Spanje hebben de doelstelling van de EU al overschreden. Frankrijk is een buitenstaander met een opslagniveau van ongeveer 84 procent. Dat komt doordat de energievoorziening eerder dit jaar werd verstoord door stakingen in het land.