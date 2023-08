Beurskoers Adyen stort verder in: “Het sentiment is omgedraaid, de realiteit doet pijn”

Voormalig beurslieveling Adyen is de afgelopen dagen keihard van zijn roze wolk gevallen. De betalingendienstverlener verloor deze maand al meer dan de helft van zijn beurswaarde, en ook vandaag staan de cijfers weer diep in het rood. Wat is er aan de hand?

De crash van het Nederlandse techbedrijf is ongeëvenaard, vindt ook beursanalist Corné van Zeijl. “Ik kan me niet herinneren dat een AEX-genoteerd bedrijf op zo’n manier onderuit ging. Er zijn gelijkenissen met Imtech, maar die gaan mank omdat daar van de ene op de andere dag sprake was van een heel groot probleem en dat leidde tot het omvallen van het bedrijf”, zegt hij tegen De Telegraaf. De Nederlandse technisch dienstverlener verloor in 2013 binnen acht uur de helft van zijn waarde vanwege de ontdekking van fraude. Imtech ging enkele jaren daarna failliet.

De realiteit doet pijn

“Bij Adyen gaat het om de normalisering van de verwachtingen. Het aandeel was wel erg hoog gewaardeerd”, legt Van Zeijl uit. Fans van het techbedrijf vertrouwden erop dat Adyen sterk zou blijven groeien en meer marktaandeel zou gaan veroveren ten opzichte van concurrenten. “Nu blijkt dat de markt minder hard groeit en dat de concurrentie met name in de Verenigde Staten heviger is. Het sentiment is nu omgedraaid. Adyen blijkt gewoon een normaal bedrijf dat last heeft van normale problemen. Die realiteit doet pijn.”

Adyen is een relatief jong bedrijf, dat sinds juni 2018 beursgenoteerd is aan het Damrak. Nog geen jaar later promoveerde het naar de AEX. De koers startte op 397 euro per aandeel en steeg razendsnel naar een duizelingwekkende top van 2834 euro in 2021. Mocht je nu een stukje Adyen op de kop willen tikken, dan kan dat al voor zo'n 850 euro per aandeel.