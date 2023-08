Makelaars doen aan verboden koppelverkoop: “Louche praktijken”

Het mag niet, maar het gebeurt toch: huizenkopers worden verplicht om hun eigen huis bij dezelfde makelaar te verkopen als bij wie ze een huis kopen. De NOS sprak met zeven makelaars uit diverse regio's die dit probleem aan de kaak willen stellen.

Deze zogenoemde koppelverkoop is verboden, omdat makelaars zo mogelijk niet voor het beste bod gaan voor de verkopende partij. Ook hebben mensen die geen huis verkopen zo een achterstand.

"Wij spreken een hoop klanten die het meemaakten", zegt makelaar Danny Baaten van De Huizenpraktijk uit Zundert tegen de NOS. "In elke regio kun je wel iemand aanwijzen die dit spelletje speelt. Het komt denk ik ook doordat het tijdens corona een zware tijd was met bijna geen woningaanbod. Dan zijn sommige makelaars hiertoe geneigd, om toch aan te verkopen woningen te komen."

"In de buurt zit een kantoor dat heel vaak koppelverkoop hanteert", zegt ook Jeroen van Stralen van makelaarskantoor Van Stralen in Voorschoten. "Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze dit eisen om zicht te houden op de financiële situatie van de koper. Maar dat is een excuus. Het is louche en dit past niet in de makelaardij."

"Het is volstrekt duidelijk: dit is absoluut niet toegestaan en ook vastgelegd in onze erecode en afspraken met de overheid", zegt een woordvoerder van de NVM. "We kennen dit fenomeen", reageert Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO. "Dit strookt niet met wat je moet doen als makelaar. Het is niet hoe je je opdrachtgever het best bedient.