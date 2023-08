Rijksmuseum geeft 700 meter Vermeer-gordijnen aan arme gezinnen

Voor de mega-Vermeer-tentoonstelling had het Rijksmuseum 700 meter dure gordijnen in huis gehaald. Maar nu de tentoonstelling voorbij is zijn de gordijnen overbodig. De volgende expositie vraagt vast om een andere kleur.

En dus zijn de gordijnen aan de Stichting Sita gegeven, schrijft AT5. En die maakt er gordijnen van voor arme gezinnen. "Wij kunnen het dan weggeven aan gezinnen die het hard nodig hebben", vertelt Sharon van der Wal van stichting Sina. Dat de gordijnen niet zijn gemaakt voor Amsterdamse woningen is te zien op de zolder van stichting Sina. Door de hele zolder liggen enorme lappen stof, die door vrijwilligers vermaakt worden tot kleine gordijnen, maar ze zijn dolblij met de gordijnen uit het Rijksmuseum. "Het is niet alleen heel mooi, maar ik denk dat het ook heel lang goed blijft", vertelt vrijwilliger Danielle Wanders.