Franse regering erg tevreden over toerisme in zomer

- De Franse regering is erg tevreden over het aantal toeristen in het land tijdens de zomerperiode, vooral dankzij de komst van meer internationale bezoekers. Volgens minister Olivia Grégoire (Toerisme) zorgen die internationale reizigers ook voor meer inkomsten dan vorig jaar. "We hebben een zeer goed toerismeseizoen gehad dit jaar", aldus de minister. Ze verwacht dat de inkomsten uit internationaal toerisme, waaronder mensen van buiten Europa, dit jaar zullen uitkomen tussen 64 miljard en 67 miljard euro. Dat was 58 miljard euro vorig jaar. Grégoire verklaarde dat het aantal toeristen dat op lange afstandsvluchten naar Frankrijk kwam met 29 procent is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Frankrijk is bijvoorbeeld erg populair bij toeristen uit Noord-Amerika en Azië. Toerisme is een zeer belangrijke sector voor de Franse economie.