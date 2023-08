De roebel keldert – en steeds meer Russen beknibbelen op voedsel en tandpasta

De waarde van de Russische roebel blijft dalen, waardoor de Russen gedwongen worden hun uitgaven terug te dringen. Eerder deze maand daalde de Russische roebel naar het laagste punt in 16 maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat steeds meer Russen hun aankopen van basisgoederen zoals voedsel verminderen. Volgens een onderzoek van 16 augustus van het Russische onderzoeksbureau Romir, meldde 19 procent van de respondenten in juli dat ze hun uitgaven aan voedsel en basisgoederen moeten verminderden om geld te besparen.

Een econoom van het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken, Janis Kluge: “Het Russische volk heeft zichzelf afgesloten voor de oorlog, maar het inflatiecijfer is iets dat ze niet kunnen wegdrukken of negeren, omdat ze moeten betalen,”

“Het is een manier waarop de politiek zich echt in het leven van gewone Russen mengt, en dat is zorgwekkend voor de Russische leiders”, voegde Kluge eraan toe. “Omdat geen enkele propaganda dit zal laten verdwijnen.”