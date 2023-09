Tesla lanceert nieuwe Model 3 in China, Europa met groter bereik

Tesla heeft een nieuwe gerestylede Model 3 met een groter rijbereik gelanceerd in China en andere markten, waaronder Europa, het Midden-Oosten, Australië en Japan. De Amerikaanse autofabrikant voert daarmee de druk op zijn rivalen op die naar verwachting in de komende dagen ook met nieuwe elektrische auto's zullen komen.

De bijgewerkte versie van Model 3 is Tesla's eerste nieuwe of vernieuwde auto sinds het in 2020 zijn wereldwijde bestseller Model Y lanceerde. Tesla is van plan later dit jaar met de productie van zijn Cybertruck te beginnen. De aankondiging van Tesla komt daags vóór de belangrijke autoshow in München, waar Duitse autofabrikanten naar verwachting een reeks nieuwe elektrische voertuigen zullen onthullen.

De nieuwe Model 3 belooft volgens de website van het bedrijf een groter rijbereik. De standaardversie heeft een nominaal bereik van 606 kilometer, gebaseerd op de Chinese testnormen. Dat is ongeveer 9 procent meer dan het basismodel dat het in China vervangt.

Prijzen in China lager

Het nieuwe model is te bestellen op alle bestelsites van Tesla in China, Europa, het Midden-Oosten en Australië, maar nog niet op de Amerikaanse markt. In China, de grootste automarkt ter wereld, heeft de vernieuwde versie van de Model 3 een startprijs van 259.900 yuan (zo'n 33.000 euro). Dat is 12 procent meer dan de prijs van het vorige basismodel met achterwielaandrijving. Wat de prijs voor het nieuwe model in Europa zal zijn is nog niet duidelijk.

Tesla kondigde tevens aan de prijzen in China voor zijn duurdere modellen, de Model S en Model X, te verlagen. De standaardversies van de twee modellen worden tot 18 procent goedkoper en de prijzen van de luxere uitvoeringen worden tot bijna 21 procent verlaagd.