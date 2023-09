Bonje met de VS over krimp Schiphol: ‘Handelsrelatie onder druk’

Schiphol moet krimpen en daar zijn de Verenigde Staten het niet mee eens, zo staat in een brief van het Amerikaanse ministerie van Transport aan het Nederlandse ministerie van IenW, die De Telegraaf in handen kreeg. De samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse vliegmaatschappijen kan mislopen, dreigen de Amerikanen.

Al vanaf volgend voorjaar mogen er minder vliegtuigen vertrekken vanaf Schiphol. Als Amerikaanse airlines dan slots kwijtraken, zal dat ook KLM gebeuren in de VS. "Dat betekent dus dat als de minister zijn zin doordrijft, KLM niet alleen zou moeten schrappen in het aantal vluchten, maar ook nog eens niet zelf kan kiezen welke, omdat landen als de VS, Canada, China en Brazilië de toegang van KLM tot hun luchthavens beperken”, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in de krant.

"We vragen het ministerie van IenW om fase 1 van de experimenteerregel zo snel mogelijk uit te stellen", schrijven de Amerikanen in de brief. En tegen de Eerste en Tweede Kamer: "We vragen ook dat de eerste fase van de krimp én de experimenteerregel controversieel worden verklaard." Ook krijgt Den Haag de waarschuwing dat de samenwerking tussen Amerikaanse en Nederlandse partners niet kan worden gegarandeerd, schrijft De Telegraaf.

Vanuit de Nederlandse vliegsector klinkt de zorg dat de handelsrelatie tussen Nederland en de VS zo beschadigd raakt. "We hebben in Den Haag al neergelegd dat de verwachting is dat meerdere landen, en de VS zijn er daar een van, met harde maatregelen zullen komen”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin.

Het is heel simpel: als Schiphol slots afneemt van buitenlandse vliegmaatschappijen dan raken Nederlandse maatschappijen ook slots kwijt in andere landen. "Als je dan toch doorzet, opereer je met oogkleppen op. Dat is levensgevaarlijk.”