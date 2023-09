Dit zijn de rijkste landen van Afrika

In Afrika ligt het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking vanzelfsprekend een stuk lager dan in bijvoorbeeld Europa, maar ook de verschillen binnen het continent zijn groot. Zo hebben de inwoners van de Seychellen het niet zo slecht. In het belastingparadijs lag het bbp per persoon in 2022 op bijna 20.000 dollar volgens cijfers van het IMF.

Op de tweede en derde plaats vinden we geen landen als Marokko of Zuid-Afrika, maar Equatoriaal Guinea en Gabon, met een bbp per capita van rond de 10.000 dollar. Deze landen profiteren flink van de olie in hun grond, al heeft lang niet iedereen daar zoveel baat bij.

Dat brengt ons meteen op een belangrijk punt: hoewel het bbp per capita een belangrijk cijfer is om de welvaart van landen te vergelijken, houdt het geen rekening met inkomensongelijkheid. Daarvoor bestaat er de Gini-index en die wijst uit dat nergens de welvaart zo ongelijk verdeeld is als in sommige Afrikaanse landen.

Hieronder de acht rijkste landen van Afrika: