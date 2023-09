Accountantsbureau: financiële toestand ouderenzorg ‘alarmerend’

De financiële problemen waarmee de ouderenzorg te maken heeft, zijn "ronduit alarmerend", waarschuwt BDO maandag. Het accountantsbureau analyseerde de jaarverslagen over 2022 van 789 Nederlandse organisaties in de ouderenzorg en meldt dat de problemen onhoudbaar dreigen te worden voor de sector. BDO vreest dat de kwaliteit van de zorg achteruitgaat en organisaties failliet gaan.

Om faillissementen in de ouderenzorg te voorkomen, moet de overheid ingrijpen. "De ene maatregel volgt na de andere maatregel. De druk op zorginstellingen wordt te groot", zegt Mike Tagage van BDO. Zo zouden zzp-constructies in de zorg volgens hem zoveel mogelijk ontmoedigd moeten worden.

Door onder meer de hoge inflatie, gestegen energiekosten en materiaal- en personeelstekorten zijn de kosten in de ouderenzorg vorig jaar gestegen, ziet het accountantsbureau. Vergeleken met het jaar daarvoor gaven organisaties in de ouderenzorg 20 procent meer uit aan inhuurkrachten. Daarnaast verwachten de instellingen minder inkomsten. Zo voorziet BDO vanuit het kabinet 1,2 procent minder budget voor de ouderenzorg. Het resultaat van de ouderenzorgorganisaties is volgens het accountantsbureau vorig jaar al ruim gehalveerd vergeleken met het jaar daarvoor, van 533 miljoen euro naar 262 miljoen euro. Het aantal instellingen met verlies steeg met bijna 40 procent van 171 tot 238.

Onder druk

Vanwege de financiële problemen leunen ouderen en zorgorganisaties volgens het accountantsbureau steeds vaker op veelal overbelaste mantelzorgers. Daardoor kan het voorkomen dat de hulpbehoevenden minder persoonlijke aandacht of verzorging krijgen of minder vaak naar dagbesteding gaan.

BDO is niet de enige partij die waarschuwt voor financiële problemen in de ouderenzorg. De branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ en ruim 250 organisaties in de sector hebben een kort geding aangespannen tegen zorgkantoren. Die kantoren regelen per regio de langdurige zorg voor bijvoorbeeld ouderen en zijn verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De koepel en zorgorganisaties vrezen voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor hulpbehoevende senioren. Het kort geding is op 28 september, meldde ActiZ eerder. Ook BDO zegt dat zorgkantoren de inkomsten van ouderenzorginstellingen onder druk zetten.