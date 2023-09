Gek: kopje koffie in stad goedkoper dan op platteland

Het lijkt wel een nationale volkssport: als we niet klagen over het weer, dan toch wel over de hoge prijzen in de horeca. En dat blijkt niet eens terecht. De prijs van een kopje koffie is vorig jaar gemiddeld met 6 procent gedaald. In de grote steden dan. Op het platteland betaal je wel meer.

Volgens vakblad Misset Horeca is de prijs van een kopje koffie landelijk met 3 procent gestegen in 2022, maar in de steden dus met 6 procent gedaald. Opmerkelijk genoeg, betaal je in de stad Utrecht het minst voor een kop koffie, namelijk gemiddeld 2,20 euro, terwijl je in de provincie Gelderland 3,40 euro afrekent. Die provincie is dan ook het duurst.

In de afgelopen tien jaar is een kop koffie gemiddeld 30 procent duurder geworden. Vooral in 2021-2022 ging het als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne hard: er kwam 8 procent bij.

Dat zal niet aan de populariteit van de havercappu hebben gelegen. Die is namelijk tanende. Tussen 2020 en 2022 nam het aantal horecagelegenheden dat cappuccino met plantaardige melkvarianten aanbood, nog toe van 57 tot 75 procent. Maar het afgelopen jaar daalde dit weer naar 67 procent.