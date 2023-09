Werkgevers zitten te springen om mensen die deze studies hebben afgerond

Het nieuwe studiejaar is weer afgetrapt. Nu al staan veel bedrijven te popelen om afstuderende studenten in te lijven. Vooral jong talent bij finance- en data-opleidingen is erg gewild. Ook mensen met kennis van Kunstmatige Intelligentie (AI) krijgen soms tijdens hun studie al baanaanbiedingen.

Magnet.me zette de meest populaire studies onder werkgevers op een rij. De masteropleiding Finance van de Vrije Unversiteit in Amsterdam prijkt bovenaan, terwijl dezelfde opleiding in Tilburg op twee staat. In totaal staan er liefst acht finance opleidingen in de top 50.

Finance

“Er gebeurt momenteel veel in de financiële sector. Grote banken maken recordomzetten en ook Fintech is enorm in opkomst. Daarmee neemt de vraag naar finance studenten toe”, zegt Laurens van Nues van Magnet.me in het AD. “Ze zijn met hun kennis breed inzetbaar en kunnen ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag, bijvoorbeeld als business analist of als consultant.”

Data-opleidingen

Data-opleidingen staan ook hoog op het verlanglijstje van werkgevers. Vorig jaar stonden er nog vijf studies in de top 50, nu al veertien. “Dit weerspiegelt de groeiende vraag naar werknemers die data begrijpen en kunnen analyseren. Digitalisering is al een tijdje bezig. Je ziet dat bedrijven de grote hoeveelheid data die zij verzamelen over bijvoorbeeld hun klanten nuttig willen kunnen gebruiken”, aldus Van Nues.

Bedrijven proberen de concurrentie af te troeven door nieuw talent al vroeg aan zich te binden. “Sommige studenten worden al tijdens hun studie benaderd. Soms gaat het om een stage, maar het komt ook voor dat bijna afgestudeerden al een baanaanbieding krijgen”, legt Van Nues uit.

“AI is hot”

Juridische en technische studies zijn minder in trek dan vorige jaren, terwijl Artificial Intelligence enorm in opkomst is. “AI is hot. Niet alleen in het nieuws, maar ook bij werkgevers”, vertelt Van Nues. “Mensen kennen nu wel de mogelijkheden van een programma als ChatGPT, maar wat allemaal mogelijk is met AI is niet even tastbaar voor iedereen. Bedrijven zijn duidelijk happig om personeel aan te nemen dat hier wel de nodige kennis over heeft. Mijn complimenten aan de scholen die op tijd hebben aangevoeld om een opleiding op dit gebied te maken.”