IKEA Nederland gaat stoppen met verkoop gaskookplaten

IKEA Nederland stopt vanaf januari volgend jaar met de verkoop van gaskookplaten. De woonmeubelketen gaat dan alleen nog maar inductiekookplaten verkopen. Volgens IKEA is Nederland daarmee het eerste land van de keten waar wordt gestopt met de verkoop van gaskookplaten. IKEA stelt dat de beslissing aansluit bij de landelijke doelstelling om in 2030 anderhalf miljoen woningen van het gas af te hebben. Met de stap wil IKEA consumenten stimuleren om over te stappen op elektrisch koken. Bij inductiekookplaten komen bij het koken geen verbrandingsgassen vrij. "IKEA Nederland wil bijdragen aan een duurzamer leven thuis en de verkoop van gaskookplaten sluit daar niet bij aan. Om de energietransitie in Nederland te versnellen moeten we keuzes zoals deze durven te maken", aldus een verklaring van het bedrijf.