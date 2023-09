Steeds meer aannemers maken er een puinhoop van: vage facturen, lang wachten en slecht werk

Iedereen wil zijn huis verduurzamen, om niet weer zo'n dure winter tegemoet te gaan. Het gevolg is dat er nauwelijks nog vaklui te vinden zijn. En als je ze wel vindt, leveren ze vaak slecht werk af voor veel te veel geld.

Consumenten en aannemers belanden dan ook steeds vaker in juridische conflicten, concludeert juridische probleemoplosser ARAG na eigen onderzoek. Maar liefst 37 procent van de consumenten had tegenvallers tijdens de werkzaamheden. Bij 20 procent van de mensen liep de wachttijd op, 11 procent van de verduurzamingen werd niet goed uitgevoerd en twee derde van de consumenten meende dat de factuur te hoog was voor het geleverde werk. In een jaar tijd verdrievoudigde het aantal juridische geschillen over zonnepanelen.

Personeelstekort is het grootste probleem volgens Wimer Haagsma, jurist bij ARAG. "Er zijn simpelweg te weinig gekwalificeerde aannemers om te voldoen aan de verduurzamingszucht die is ontstaan door de hogere energierekening. Tel daar de prijsstijgingen en leveringsproblemen van bouwmaterialen bij op en je begrijpt dat er spanningen ontstaan tussen consumenten en aannemers", zegt hij in De Telegraaf.

Om conflicten te voorkomen, loont het de moeite om een offerte beter door te lezen. Bijna de helft van de consumenten gaf aan dat niet nauwkeurig te doen. "In een offerte gaat het vaak om een verwachte opleverdatum of verwachte opbrengst, waardoor consumenten mogelijk op het verkeerde been worden gezet”, zegt Wimer Haagsma, die nog meer tips heeft: zet alles op papier voor je verder gaat met een aannemer, vraag meerdere offertes aan en betaal nooit meer dan 10 procent vooraf aan.