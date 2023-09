Knot: markten onderschatten kans op verdere renteverhoging ECB

Beleggers die erop gokken dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week niet verder zal verhogen, onderschatten mogelijk de kans dat dit wel gebeurt. Dat zei Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB-bestuurslid, in een interview met persbureau Bloomberg.

Hoewel de vertraging van de economie van de eurozone de vraag zeker zal temperen, zullen de nieuwe inflatievoorspellingen niet veel verschillen van de eerdere schattingen, aldus Knot. In juli verhoogde de ECB de rente opnieuw met een kwart procentpunt tot 3,75 procent om de inflatie te bestrijden. In augustus was er geen rentevergadering van de ECB.

De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd. Een tiende verhoging is volgens Knot echter geen uitgemaakte zaak. Het besluit van de bestuurders tijdens de vergadering op 14 september zal volgens hem "kantje boord" zijn.

Inflatiedoelstelling

De centralebankier is zelf van mening dat het behalen van de inflatiedoelstelling van 2 procent eind 2025 "het absolute minimum is" dat de ECB moet realiseren. "Ik zou me er duidelijk ongemakkelijk bij voelen wanneer die deadline nog verder zou verschuiven. En ik zou het niet zo erg vinden als de deadline een beetje naar voren schoof", aldus Knot. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor "te veel pessimisme" over de economie. "We hebben het hier over zwakte en niet over een regelrechte recessie."

Sinds de zomervakantie hebben veel bazen van de nationale centrale banken in de eurozone gesproken over de ECB-vergadering in september. De centralebankpresidenten van Duitsland, België, Oostenrijk en Letland hebben al hun steun laten doorschemeren voor een nieuwe renteverhoging van een kwart procentpunt. Wel gaven ze aan dat het mogelijk voorlopig de laatste rentestap zou zijn. Hun collega's uit Italië en Portugal wezen daarentegen op de economische risico's van verdere renteverhogingen.

De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gaf woensdag in een tv-interview aan dat de rente bijna een piek heeft bereikt. Hij wilde echter niet zeggen of dit betekent dat de ECB de rente volgende week moet verhogen of ongewijzigd laten. ECB-president Christine Lagarde heeft tot nu toe benadrukt dat de inflatie nog altijd te hoog is en dat de centrale bank vastbesloten is om die terug te dringen tot het gewenste niveau. Of de rente bij de volgende vergadering verder zal worden verhoogd, hangt volgens haar af van de dan beschikbare economische cijfers.