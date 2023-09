Veilingkoopje: Eeuwenoude obligatie van gemeente Middelburg keert nog elk jaar rente uit

Han Verbeem tikte op een veiling te Middelburg een zeldzame obligatie uit 1820 op de kop, waar nog altijd jaarlijks rente over wordt uitgekeerd. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden roept mensen op om thuis op zolder op zoek te gaan naar soortgelijke waardepapieren.

Hoogheemraadschap

"Het kan zomaar dat sommige obligaties onder een dikke laag stof op zolder liggen, terwijl ze nog altijd geld opleveren", aldus Willem van der Steeg van het Hoogheemraadschap. Verbeem was na een bod van 50 euro de gelukkige eigenaar van de 200 jaar oude obligatie van de gemeente Middelburg.

"Het bleek dat er nog steeds rente over wordt uitgekeerd", zegt de koper tegen Editie NL. De rente-uitkering is door de vorige eigenaren al 21 jaar niet meer geïnd, maar daar valt wat voor te zeggen. De rente was vroeger nog 3 procent, maar tegenwoordig geslonken tot 0,5 procent. "Ik heb uiteindelijk 9 euro en 8 cent uitgekeerd gekregen", vertelt Verbeem.

“Crowdfunding van de 17de eeuw”

Het waterschap heeft zelf in totaal zeven obligaties met onbepaalde looptijd uitgegeven, waarover nog steeds rente wordt uitgekeerd. "De oudste stamt uit 1624", legt Van der Steeg uit. "Toen hadden we geld nodig vanwege de strenge winter in januari van dat jaar, die bekendstaat als 'de kleine ijstijd'."

Na een dijkdoorbraak vlakbij Houten was er dringend geld nodig. "De dijkproblemen leidden tot een nationale ramp waarbij het water tot aan Leiden, Delft en Amsterdam kwam. Dit was eigenlijk de crowdfunding van de zeventiende eeuw", besluit Van der Steeg.