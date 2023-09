Veel werknemers durven niet te bellen, terwijl een telefoontje vaak veel efficiënter is

Doordat we voornamelijk appen en mailen, is er bij steeds meer mensen belangst ontstaan. Vooral jongvolwassenen hebben er last van: maar liefst 40 procent durft de telefoon niet meer te pakken. En dat is ook op de werkvloer een probleem.

Bij 30-plussers ligt het percentage fors lager, maar ook van deze groep is 15 procent bang om te bellen. "Als je dat vertaalt naar de werkvloer houdt dat in dat er ongeveer twee miljoen mensen actief zijn in het arbeidsproces die bang zijn om te telefoneren”, stelt belexpert Janneke Van Meenen in De Telegraaf. "Ze groeien op met zoveel andere communicatiemiddelen dat de drempel om de telefoon te pakken steeds hoger wordt.”

De terughoudendheid om te bellen zou voortkomen uit de angst om fouten te maken. "Als je een mail of berichtje stuurt, kun je van tevoren bedenken wat je wil zeggen, maar in een telefoongesprek kun je voor een onverwachte vraag of gesprekswending komen te staan en daar worden ze onzeker van”, vertelt Van Meenen.

Toch zitten er veel voordelen aan even de telefoon pakken. Het zou zelfs meer omzet opleveren, beweert Van Meenen. "Telefoneren is veel efficiënter en effectiever dan heen en weer mailen of appen. Met één telefoontje kun je vaak meteen gedaan krijgen waar je anders tien berichten heen en weer voor nodig hebt.”

Toch ziet ze dat ook steeds meer werkgevers bellen niet nodig vinden. "Er is een overtuiging ontstaan dat bellen niet efficiënt is, terwijl het juist in deze digitale tijden een heel machtig medium kan zijn. Met persoonlijk contact win je uiteindelijk meer dan alleen met efficiëntie.”