Instorting van de hypotheekmarkt dreigt in Verenigd Koninkrijk: Betalingsachterstanden lopen razendsnel op

Steeds meer Britten komen in financiële problemen. De betalingsachterstanden op hypotheken in Groot-Brittannië zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met 13 procent gestegen. Dit cijfer staat nu op het hoogste niveau sinds 2016, schrijft The Guardian op basis van cijfers van Bank of England.

'Mortgage Meltdown'

Doordat de werkeloosheid en rentes op leningen de afgelopen maanden gestegen zijn, komen meer en meer huishoudens in de knel. Het lukt ze soms niet meer om de maandelijkse hypotheeklasten op te hoesten. Ook 'Buy-to-let'-investeerders die hun hypotheek afbetalen met de binnenkomende huurgelden van hun huurders hebben last van de economische malaise in verschillende delen van het land, en lopen steeds vaker achter.

De totale betalingsachterstand op hypotheken is volgens The Bank of England met 29 procent opgelopen sinds vorig jaar tot 16,9 miljard pond (omgerekend 19,6 miljard euro). Ondertussen worden steeds minder nieuwe hypotheken afgesloten.

Percentages zijn al meer dan tien jaar niet meer voorgekomen

“De snelheid waarmee de betalingsachterstanden op hypotheken groeien is angstaanjagend. Hier moet bij de volgende Bank of England-rentevergadering over worden gepraat”, zegt financieel specialist Lewis Shaw tegen Newspage. “Dit zijn verschrikkelijke gegevens, en we weten dat het nog een stuk erger wordt, vanwege de 1,6 miljoen huiseigenaren die hun hypotheekvoorwaarden in de komende 12 maanden moeten vernieuwen. Ze zullen een veel hoger rentepercentage, en dus veel hogere maandlasten, voor hun kiezen gaan krijgen. Dit zijn percentages die al meer dan tien jaar niet meer zijn voorgekomen.”

Kiezen uit twee kwaden

“Vooral in de buy-to-let-sector gaan we meer betalingsachterstanden zien”, zegt financieel manager Simon Gammon. “Als huisbazen niet genoeg geld binnen krijgen om de hypotheek te betalen, hebben ze twee opties: verkopen of stoppen met hypotheek betalen, het huis verliezen en mogelijk met een restschuld achterblijven. Als ze ervoor kiezen om te verkopen, dan moeten ze een jaar wachten tot het huurcontract met de huidige bewoner eindigt. Ze kunnen er ook voor kiezen om het huis te verkopen inclusief huuder, maar dat is lastiger.”