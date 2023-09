Duurzame koffie? Dat is een illusie volgens de Koffie Barometer, boeren leven nog steeds in extreme armoede

Het draait bij de meeste grote koffiebedrijven nog steeds om zo laag mogelijke kosten en zoveel mogelijk winst. Daardoor leven veel koffietelers nog altijd in armoede en gaat het slecht met de natuur in de regio's waar koffie wordt geteeld. Dat blijkt uit de nieuwe Koffie Barometer 2023 van onder meer Solidaridad.

Deze barometer meet de tussenstand op het gebied van duurzaamheid in de koffiesector. De onderzoekers vergeleken elf koffiebedrijven en komen tot een bedroevende conclusie: geen enkel bedrijf doet genoeg om de economische levensvatbaarheid van de koffieteelt te verbeteren. “Het concept van een duurzame koffiesector lijkt niks meer te zijn dan een illusie”, klinkt het.

Of het nu gaat om JDE Peet's - het bedrijf achter Douwe Egberts - of om bekende merken als Melitta of Lavazza, het thema duurzaamheid lijkt ze weinig te interesseren. Veel bedrijven hebben geen klimaatbeleid en laten het aan hun leveranciers over om voor ontbossingsvrije koffie te zorgen, waardoor er regenwoud verloren gaat.

In de afgelopen twintig jaar is jaarlijks maar liefst 130.000 hectare bos verdwenen voor de koffieteelt. Ondertussen leven in acht van de tien grootste koffieproducerende landen koffieboeren nog altijd op of onder het bestaansminimum.

De oplossing is simpel: bied koffieboeren betere prijzen en betere betalingsvoorwaarden, schrijven de onderzoekers. Zo kunnen ze milieuvriendelijker werken en verbeteren hun leefomstandigheden. Maar dan moet de prijs van koffie in de supermarkt wel omhoog.

Heske Verburg, directeur van Solidaridad, zegt daarover: “Aanpassen aan klimaatverandering en een leefbaar inkomen voor de boeren zijn cruciaal voor de toekomst van onze koffie. De koffie-industrie moet fors investeren in boeren en eerlijke handel. Het tijdperk van goedkope kwaliteitskoffie is voorbij.”

De Melitta Group heeft nog gereageerd op het rapport door te stellen dat de sector inderdaad moet veranderen. Het bedrijf zegt te werken aan een strategie om koffieboeren een beter leven te geven en de lokale natuur te behouden. Maar de Duitse koffieverkoper belooft verder niets.