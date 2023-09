Tata Steel bereikt akkoord over Brits steunpakket

Tata Steel heeft een overeenkomst gesloten met de Britse regering over een steunpakket van 500 miljoen pond, omgerekend ruim 580 miljoen euro, voor de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de staalfabrikant vrijdag op zijn website. Eerder werd door Britse media al gemeld dat Tata Steel dicht bij een akkoord zou zijn. Het concern heeft al langer betoogd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex in Port Talbot in Wales open te houden.

Het akkoord maakt deel uit van een totale investering van 1,25 miljard pond, inclusief de overheidssubsidie van maximaal 500 miljoen pond, in het moderniseren van de staalproductie in Port Talbot met elektrische hooghovens. Het geld moet Tata Steel, dat zelf 700 miljoen pond investeert, helpen om de fabriek in Wales te vergroenen en het bestaan voor de lange termijn te verzekeren. Het bedrijf spreekt van de grootste investering in de Britse staalindustrie sinds decennia en de eerste grote stap in de richting van het koolstofvrij maken van de staalindustrie van het land.

De staalfabriek beschikt nu over twee hoogovens die 24 uur per dag werken om staal te produceren. Bij de fabriek, een van de grootste vervuilers van het Verenigd Koninkrijk, werken ongeveer 4000 mensen. Volgens Tata Steel zal met de voorgestelde investering een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid behouden blijven. Het bedrijf geeft daarbij aan overleg te zullen plegen met de vakbonden over het voorgestelde transitietraject dat drie jaar gaat duren.

Verwoestende klap

De Britse vakbonden spreken volgens de BBC echter van een "verwoestende klap" voor de Britse staalindustrie. Het project zal volgens de bonden waarschijnlijk leiden tot een verlies van 3000 banen in heel het Verenigd Koninkrijk.

De staalfabriek in Port Talbot viel voorheen onder dezelfde Europese divisie als Tata Steel Nederland, maar inmiddels is het Nederlandse deel met de staalfabriek in IJmuiden een opzichzelfstaand dochterbedrijf binnen het Indiase concern.