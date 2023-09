Transavia verhoogt ticketprijzen: “Steeds meer mensen vertrekken vanaf Brussel”

Schiphol moet krimpen en dat gaat voornamelijk ten koste van vakantievluchten. Transavia - vakantievlieger bij uitstek - heeft daar dus veel last van en heeft daarom besloten de tickets duurder te maken. Topman Marcel de Nooijer hekelt in het AD de besluiten van het kabinet.

De krimp van Schiphol heeft volgens hem grote gevolgen. "Dat betekent dat er minder vluchten, minder bestemmingen, meer schaarste en hogere ticketprijzen komen. En de hinder niet voldoende wordt weggenomen. Krimp van Schiphol is een politieke werkelijkheid die niet door de samenleving wordt gedragen. Kijk naar de miljoenen reizigers die deze zomer op vliegvakantie zijn gegaan. Zouden die allemaal voor krimp zijn?"

De Nooijer vertelt wat deze politieke koers betekent. "Dat vakanties straks een dure, elitaire aangelegenheid worden waar een deel van de Nederlanders van is uitgesloten. Dat staat zó ver af van het Transavia-dna, reizen voor álle Nederlanders toegankelijk willen houden. Ik hoop dat de kiezer daar straks in november rekening mee houdt.’’

Over de grens

"Het is onbegrijpelijk dat vakantiebestemmingen worden afgeserveerd omdat hun economisch belang minder zou zijn", gaat de Transavia-topman verder. "Iedereen heeft deze zomer gezien hoe Nederlanders hunkeren naar vliegvakanties, ondanks de hogere prijzen door inflatie. Voor al die mensen zijn die twee weken vakantie na een jaar hard werken broodnodig. Ook voor mensen die geen dikke portemonnee hebben.’’

Het is reden voor Transavia om zijn heil te zoeken over de grens. "Omdat op Eindhoven en Rotterdam groei ook vrijwel onmogelijk is. Brussel is succesvoller dan verwacht. We hebben er nu twee toestellen staan. Volgend jaar worden dat er meer. We zien nu al dat Nederlanders voor Brussel kiezen omdat ze daar geen tickettaks betalen. Krimp is een aanjager om vluchten naar het buitenland te verplaatsen. We kijken nu naar alle buitenlandse luchthavens, met name in de grensstreek."